Estudiante de medicina se hace viral al “regañar” a ChatGPT mientras estudia

Un grupo de estudiantes de medicina se volvió viral en TikTok por su particular forma de estudiar: recurrir a ChatGPT para facilitar su trabajo y ahorrar tiempo. Lo que para algunos fue un momento divertido, para otros encendió un debate sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la educación.

La escena que desató risas y polémica

Desde la cuenta de TikTok Dra. Star (@estrellaaltamiranoo) se compartió un video en el que un estudiante, tras no obtener los resultados esperados de ChatGPT en una tarea, termina regañando a la IA.

El joven le dice:

"A ver Chat, olvídate de lo de OCR, solo hazlo con el PDF que te puse, capítulo 23, resumen 1, 2 y 3; eso es lo que tienes que hacer. Ya lo habías hecho anteriormente, no sé por qué ahora la estás cagand".*

ChatGPT responde reiterando la indicación y asegurando que no habrá problemas ni equivocaciones. El momento desató la risa de sus compañeros, quienes también estaban presentes.

Debate en redes sobre el uso de IA en la educación

El video generó comentarios divididos. Algunos consideraron la situación divertida y práctica, mientras otros cuestionaron si futuros profesionales de la salud deberían usar este tipo de herramientas como apoyo académico. Entre los comentarios destacan:

“Una regañada a Chat y a seguirle.”

“No sé por qué se quejan algunos, está usando una herramienta para resumir y optimizar tiempo. Con la cantidad de temas en la carrera, esto es vital.”

“Y ese wey nos va a operar.”

“El futuro de México.”

“Tengo miedo a que me atiendan esos médicos.”

“Nuestros futuros profesionales de la salud.”

“¿O sea que tú me vas a atender cuando me esté muriendo?”

Ante la polémica, la cuenta que compartió el video aclaró:

"Lo que existe son planes de estudio avalados por SEP/Salud, no ‘protocolos de estudio’. Cada uno enseña distinto y cada alumno estudia como mejor le funciona. Al final, lo importante es aplicar bien lo aprendido en la práctica clínica."

El clip se convirtió en tendencia y abrió un debate sobre el papel de la Inteligencia Artificial como herramienta de estudio en carreras donde la práctica y el conocimiento son fundamentales.