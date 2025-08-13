¿Por qué Venus Williams tendrá una nueva Barbie?

Nueva York.- Venus Williams tiene una nueva Barbie, esta vez parte de la colección Inspiring Women del fabricante de muñecas.

La muñeca de Williams, que se lanzará el viernes, homenajeará a la gran tenista y campeona de igualdad salarial con una Barbie que llevará el uniforme que usó cuando ganó Wimbledon en 2007.

La victoria de Williams por su quinto de sus siete títulos de Grand Slam fue la primera vez que una mujer recibió el mismo premio monetario que los hombres en un torneo de alto nivel.

La muñeca, cuyo precio de venta sugerido es de 38 dólares, presentará a Williams completamente blanco con un collar de gemas verdes, una pulsera, una raqueta y una pelota de tenis.

Williams también lanzó una muñeca Barbie en mayo de 2024 que destacó a nueve atletas femeninas pioneras como parte de la celebración del 65.° aniversario de Barbie.