¿Por qué los aficionados del Cruz Azul cantan una canción de Julieta Venegas?

Desde hace ya varias semanas, los aficionados de la Máquina Celeste del Cruz Azul han hecho suya la famosa canción “Andar Conmigo” de Julieta Venegas. Es inmensamente probable que la misma melodía retumbe en el Estadio Azul el próximo jueves después de haberse convertido en el nuevo himno del equipo capitalino.

“Festejemos que la vida nos unió”

La clásica canción de la cantante mexicana fue adoptada por la hinchada cementera después de que el equipo de sus amores anunciara la renovación del director técnico Martín Anselmi hasta el año 2027.

Dicho hecho fe presumido por el propio estratega a través de sus redes con un emotivo video que tenía la canción de fondo junto con imágenes del equipo y la leyenda “Seguimos Juntos”. De ahí en adelante, dada la comunión que existe con el técnico de Rosario Argentina, la melodía quedó adoptada por la grada, misma que inclusive ya le pidió a la cantante que funja como “madrina” del equipo en los partidos de la final ante las Águilas del América.

Cabe recordar que el conjunto de la colonia Noche Buena no es el único que se ha adueñado de letras ajenas bajo el escudo de su bandera. Existen también tres casos más que conocidos dentro del balompié.

Los Pumas y Leo Dan

Con todo y casi 13 años de sequía la banda de La Rebel ha tomado como suya la canción “Pídeme la Luna” de Leo Dan desde el último título de 2011 conseguido ante los extintos Monarcas Morelia. Cabe resaltar que los fieles al conjunto universitario ya echaban mano del cantante argentino desde hace 20 años con la canción “Soy Feliz por Ti”, himno no oficial del bicampeonato.

El Celtic de Glasgow y Depeche Mode

El más reciente de los casos de himnos adoptado es obra y arte del gigante escocés que adaptó la canción “Just Can´t Get Enough” para usarla cada vez que anota el conjunto verde dentro de Celtic Park.

El Liverpool que nunca camina solo

Quizás el caso más conocido sea el Liverpool en la Premier League con el mítico “You´ll Never Walk Alone” de grupo británico de los años 50 Gary and the Pacemakers.

Este mismo sirve como recordatorio eterno de la tragedia de Hillsborough de 1989, misma que privó de la vida a 97 fanáticos de los rojos en una avalancha humana provocada por hooligans del Nottingham Forest.

Es tan vigente el uso de la canción que fue la melodía de despedida de Jurgen Klopp la semana pasada luego de que el técnico alemán pusiera fin a sus diez años en el club.