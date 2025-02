Por qué la gente nombra insectos y ratas en honor a sus ex este San Valentín

Anchorage.- ¿Te dan ganas de insultar a tu ex en lugar de besarlo este Día de San Valentín? ¿Crees que tu ex es más como una rata que un príncipe? ¿Crees que tu ex amante nunca debería procrear?

Los refugios de animales y zoológicos de todo el país están fomentando pequeñas vías catárticas de venganza durante estas fiestas (y recaudando dinero para una causa) con una serie de recaudaciones de fondos oscuramente divertidas para aquellos que no fueron alcanzados por la flecha de Cupido.

Las opciones incluyen ponerle a un gato salvaje el nombre de un antiguo amor antes de castrarlo, o darle a los roedores o cucarachas el nombre de tu amado animal antes de dárselos de comer a animales más grandes. La campaña del Zoológico de Minnesota para ponerle a un animal el nombre de un amigo o un enemigo ha atraído a donantes de todo el mundo.

Teri Scott, de Poulsbo, Washington, dijo que fue bombardeada en las redes sociales con campañas contra el amor, incluyendo una que bautizaba a una cucaracha silbante con el nombre de su ex.

Ella dijo que no se atrevía a ponerle el nombre de su ex marido a un insecto que es tan difícil de erradicar, por temor a que pudiera ser un presagio de que nunca se libraría de él a pesar de los costos judiciales que pagó.

Luego se encontró con una promoción para la recaudación de fondos “Love Hurts” en el Centro de Tratamiento y Aprendizaje de Aves en Anchorage, Alaska. Desembolsó 100 dólares para ponerle el nombre de su ex a una rata muerta congelada, y ahora se la dará de comer a una ave rapaz residente en las instalaciones.

Scott, que está celebrando su primer aniversario como mujer recién soltera, ve la donación como un regalo para ella misma.

“Nunca entras en una relación pensando que va a terminar, pero cuando eso sucede, duele”, dijo. “Simplemente pensé que necesitaba hacer algo un poco especial para mí”.

Se rió a carcajadas cuando vio la publicación “Love Hurts”. “Me pareció una forma hermosa de retribuir”, dijo.

“Lo hacemos por diversión”, dijo Laura Atwood, directora ejecutiva del centro. El dinero recaudado ayuda al centro a pagar los salarios y cuidar a las aves: la organización sin fines de lucro rehabilitó a 580 de ellas el año pasado. Se habían recaudado poco más de 18 mil dólares cuando la campaña cerró el miércoles. Se compraron tantas ratas (más de 130) para la campaña que el centro se quedó sin suministros hasta que llegó otro lote de roedores congelados el miércoles.

“A veces la gente se siente herida por una relación, y esto simplemente les brinda una forma un poco catártica de tal vez resolver algo”, dijo Atwood, y agregó que no publican los apellidos.

Los videos de aves rapaces como Ghost, un búho nival que se traga la rata entera, o un halcón peregrino llamado Breland, que mantiene una garra sobre el roedor y lo picotea hasta que lo mata, se enviarán por correo electrónico a los donantes.

También hay una opción más económica: la gente puede pagar 10 dólares para ponerle a un gusano de la harina el nombre de su ex antes de dárselo de comer a un cuervo o a una urraca, y se publicará un vídeo en las redes sociales.

El zoológico de Memphis, en Tennessee, ofrece dos opciones: una para tu pareja y otra para tu némesis, cada una por 10 dólares, en su campaña “Dating or Dumping” (Salir o dejar). Si estás felizmente en pareja, puedes recibir una tarjeta digital y un video familiar de un panda rojo comiendo una uva para compartir. Pero para aquellos que guardan rencor, junto con su tarjeta, recibirán un video de un elefante haciendo caca firmado con las palabras “Scent with Love” (Perfumar con amor).

Después del Día de San Valentín, el zoológico publicará un video resumen que muestra los nombres de las personas recordadas en un video y enumerará los nombres que aparecieron con más frecuencia tanto para los participantes como para los que se ganaron una mención especial.

“Esto es lo más increíble”, dijo Caleigh Johnson, quien está haciendo campaña para que su ex novio esté en lo más alto de la lista de personas con mal olor, animando a sus amigos a donar para la recaudación de fondos. “Espero que algunas personas se animen a ayudar”.

Johnson ya no habla con su ex; en cambio, el video será un deleite para que sus amigos se rían mientras celebran el "Día de Galentine".