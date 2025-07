'Por nacos'; mujer en CDMX insulta a policía por su color de piel

Ciudad de México.– Los ataques de ira por el tránsito pesado, particularmente en ciudades superpobladas como la capital del país, puede poner en evidencia lo peor de una persona, y más cuando esta no puede contener o controlar su ira. Eso fue lo que demostró una mujer en la Ciudad de México, quien ha causado gran indignación en las redes sociales luego de que lanzó varios insultos racistas hacia un oficial de policía, refiriéndose a su color de piel.

"No me estés insultando, pinche negro. No me estés insultando, culero. Odio a los negros como tú, los odio, por nacos. Odio a los putos negros como tú, por culeros, porque negro está bien, pero culero", se escucha gritar ala conductora en plena vía pública, poco después de irse en su Mercedes Benz.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el problema comenzó cuando la señora sobrepasó su tiempo en el parquímetro, por lo que personal de la alcadía se acercó para colocar un aparato inmovilizador.

Las fuertes declaraciones de la mujer le valieron el apodo de "Lady Racista" en las redes sociales, por lo que los usuarios han buscado que se revele la identidad de la señora de aproximadamente 40 años, quien expresó su odio contra las personas de tez morena tras un simple desacuerdo vial.

Hasta el momento las autoridades de seguridad no han informado sobre las consecuencias que "Lady Racista" podría enfrentar tras sus actos captados en cámara.