Por jugar ‘Uno’ en la calle, policías intentan detener a jóvenes

Policías de Toluca trataron de arrestar a tres jóvenes (dos mujeres y un hombre) que se encontraban jugando el popular juego de mesa “Uno” en la vía pública.

El incidente fue captado en video, donde se puede observar a una agente discutiendo acaloradamente con una mujer que trata de impedir la detención de los jóvenes. La mujer, identificada como una habitante local, defendió a los jóvenes argumentando que el 'Uno' no se clasifica como un juego de azar según la ley.

En el video, la mujer explica a la agente que los juegos de azar se refieren a actividades que implican apuestas de dinero o bienes materiales, como barajas, dados y juegos de apuestas, pero no incluyen al 'Uno'. Sin embargo, la Policía sostuvo que uno de los jóvenes había declarado que el 'Uno' era un juego de azar.

La discusión se intensificó cuando la agente acusó al grupo de jóvenes de poseer una bebida alcohólica, a lo que la mujer respondió cuestionando si estaban consumiendo alcohol y solicitando que se utilizara un alcoholímetro para verificar sus afirmaciones.

Finalmente, el Ayuntamiento de Toluca informó que los jóvenes no fueron detenidos, aunque eso no evitó que los internautas mostraran su descontento con el accionar de los agentes municipales que de no ser por la intervención de la ciudadana, podrían haber sido arrestados sin argumento legal.