¿Por chismoso?; hombre escucha disparos, se asoma a investigar y acaba muerto

Bruno Emídio da Silva terminó su vida de manera trágica luego de que recibió el impacto de una bala perdida. Lo que llamó la atención en las redes sociales fueron las circunstancias en las que se dio el suceso, ya que, tras escuchar disparos en la casa de sus vecinos, el hombre lleno de curiosidad se asomó por el muro y acabó muerto.

El hombre recibió un disparo en el rostro y se desplomó de inmediato, frente a la mirada desesperada de su pareja que lo ayudó a asomarse. Pese a los esfuerzos de paramédicos, fue declarado muerto en el lugar.

La policía militar investiga el caso como un posible homicidio, debido al arsenal que fue hallado en el domicilio del presunto agresor: un rifle calibre 22, una escopeta y cartuchos de diferentes medidas, según el reporte de O Globo.

Sin embargo, el dueño de las armas no se encontraba en casa y permanece prófugo de la justicia. De momento no queda claro si el disparo que le quitó la vida a su vecino fue intencionado o no.