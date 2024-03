Perrita queda atrapada en llanta de repuesto

Foto: Associated Press

Nueva Jersey.- Los bomberos del sur de Nueva Jersey acudieron al rescate de una perra que se quedó atrapado en una llanta de refacción.

El equipo de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Franklinville encontró a Daisy, una labrador amarillo de 11 meses, cuando acudieron a una casa de Franklin Township el jueves pasado. Su cuello estaba hundido en el centro de la llanta y los bomberos trabajaron rápidamente para idear un plan de rescate mientras intentaban mantener a Daisy tranquila.

El teniente Brandon Volpe le dijo a The Philadelphia Inquirer que el equipo primero usó agua y jabón para platos, pero no pudo liberar a la perra, que estaba "bastante atrapada allí". Luego probaron con aceite vegetal y cuando no funcionó le pusieron una envoltura de plástico alrededor del cuello, con la esperanza de que el aceite y el jabón lo hicieran lo suficientemente resbaladizo como para que ella se deslizara hacia abajo.

Cuando eso también falló, Volpe recordó que tenía cortadores de plasma (utilizados para cortar acero y metal) en su casa, por lo que el equipo puso a Daisy en una carreta roja y se dirigió al garaje de Volpe.

Volpe recuerda que la perra “entró un poco de pánico”, pero le pusieron una manta ignífuga alrededor de la cabeza y el cuello para protegerla. En cinco minutos, Daisy estaba libre.