Perreando el dolor: Se viraliza el animador de velorios

Lima.- En el corazón del Callao, Perí, un artista urbano está revolucionando la forma en que se despide a los seres queridos. Cristian Huancauari, conocido como "El Cangri del Callao", se ha convertido en una sensación viral por su singular servicio: animar velorios con música, baile y un toque de nostalgia urbana, rompiendo con las tradicionales ceremonias de luto.

Con más de 15 años en la escena de la música urbana, El Cangri ha encontrado una manera única de rendir homenaje a los fallecidos. Su propuesta consiste en transformar el ambiente de tristeza en una celebración de la vida, utilizando ritmos de reguetón y salsa que eran los favoritos del difunto.

“No es burlarse del dolor, es celebrar la vida que tuvieron con las canciones que amaban”, explica Huancauari en entrevistas. Su servicio, que comenzó en fiestas populares, evolucionó cuando familias le pidieron despedir a sus seres queridos “a su estilo”. Desde entonces, ha animado velorios no solo en el Callao, sino también en provincias de Perú.

En un reportaje, Huancauari compartió que su objetivo es “romper lo tradicional” y brindar alegría en momentos de duelo. “Querían despedirlo de una forma alegre, algo especial que conecte con la música que compartieron”, afirmó.