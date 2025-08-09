Pegan pesquisas por 'desaparición' del futbolista Lucas Ocampos

Nuevo León.- Aficionados de los Rayados de Monterrey pegaron pesquisas por la "desaparición" del futbolista Lucas Ocampos.

Se trata de un tipo de queja/broma por parte de los aficionados ante el "mal nivel" del argentino.

Las hojas están hechas como si fueran una Alerta Amber, e indica que el deportista de 31 años fue visto por última vez el 15 de diciembre de 2024, cuando se lesionó en la final ante el Club América.

"Fue lo último que se supo de su paradero", señala el documento, indicando que desde entonces, no se ha visto un bueno partido de Lucas Ocampos.