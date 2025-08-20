Patrulla Espiritual localiza a joven juarense en Rosarito

Ciudad Juárez.- La Patrulla Espiritual, colectivo que opera en Baja California, encontró en las playas de Rosarito a un joven de 23 años, identificado como "Samuel" que dijo ser de Ciudad Juárez.

El encuentro fue registrado por su líder, Jesús Ignacio Osuna Torres, quien le ofreció apoyo para ingresar a rehabilitación.

El joven expresó su disposición para reencontrarse con Osuna al día siguiente, momento en el que se le aplicará el versículo bíblico Lucas 14:23, símbolo que el colectivo utiliza como parte del proceso de ingreso a sus centros de recuperación de adicciones.

El joven, vive a la intemperie y recolecta cangrejos para sobrevivir.

La Patrulla Espiritual es una organización fundada en 2023 que opera principalmente en Tijuana y Rosarito, enfocada en brindar asistencia a personas en situación de calle o con problemas de adicciones.

Su método, que combina elementos religiosos con intervención directa, ha generado tanto reconocimiento como controversia. Mientras algunos sectores cuestionan la voluntariedad de sus procesos, otros destacan su labor en zonas donde las instituciones públicas tienen presencia limitada.