Pasajero ve que avión pierde una rueda en despegue y se duerme sin decir nada

Ciudad Juárez.– ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Eso fue lo que se preguntaron decenas de internautas en un video viral de TikTok, cuando un pasajero iba grabando el despegue de su avión en Estados Unidos y captó el momento justo en que la aeronave perdió una de las ruedas durante el proceso. El video fue compartido en la plataforma china, donde pronto ha generado muchas reacciones y un gran debate.

Y es que de acuerdo con el autor del video, al parecer él fue el único que se percató de la inusual falla técnica de la aeronave y ante tal hecho de esa magnitud no supo qué hacer, pues aseguró que no quería generar pánico entre los otros pasajeros. Por esta razón el hombre contó que decidió no comentar nada a la tripulación y mejor se quedó dormido, buscando ignorar lo que había vivido y pensando de manera positiva en que todo saldría bien.

El hecho pronto generó miles de comentarios, y es que para muchos él debió avisar a los sobrecargos sobre el hecho, ya que pudo haber puesto la vida de todos en peligro al no avisar a los pilotos. Por otro lado, hubo quienes también justificaron al hombre, pues en un caso así muchos aseguraron que también se habrían quedado paralizados por el miedo.

El joven comentó que horas después, cuando llegaron a su destino, el avión aterrizó con completa normalidad sin ningún problema.