'Para los m*#es'; explota vs razers en Samalayuca tras sufrir accidente

Ciudad Juárez.– El área de los Médanos de Samalayuca ha sido una de las pocas opciones para que juarenses puedan pasar un momento de esparcimiento, especialmente para quienes disfrutan de un paseo en vehículos 4 x 4 o también en los conocidos como "razers", sin embargo, una joven juarense se hizo viral en la red social TikTok después de que contó su mala experiencia con uno de estos grupos de conductores en la que casi le cuesta la vida.

Fue la usuaria @nanna.bo quien contó que tuvo un choque con un sujeto que conducía uno de estos vehículos, quien, además, aseguró, iba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad por un camino rural del área.

"Los caminos que están alrededor de los ranchos privados de alrededor de Samalayuca fueron hechos por locatarios (...) en estas zonas de caminos muchas veces andan a caballo, en animalitos, o personas como yo en carros pequeños a visitar a su familia", comenzó relatando la joven.

Y es que si bien, la joven dijo que estaba de acuerdo con que estas personas se divirtieran, también contó que hay zonas designadas para ello y no es seguro circular rápido y bajo los efectos del alcohol por caminos que usan residentes de Samalayuca, pues ponen en peligro su vida.

"Ustedes, bola de ma"$#%res, va pedísimos y a exceso de velocidad, en zonas de tierra o arenosas y en curvas (...) no van a poder conservar su carril y no van a ser capaces de ver cuando viene un vehículo en frente", comentó, pues de acuerdo con la afectada, eso fue lo que le ocurrió y tuvo en accidente con uno de estos vehículos, situación que la mandó directo al hospital.

Finalmente, la joven comentó que no estaba prohibiendo que acudieran a divertirse, pero que fueran más consientes sobre que por el área van personas a caballo o en otros vehículos y puede ocurrir una tragedia.

El video de la joven pronto se hizo viral con casi 1 millón de reproducciones y generó todo tipo de comentarios: "yo trabajo en el ferrocarril y he pasado por samalayuca me asombra la velocidad que manejan en los todoterreno", "Deberían prohibir los Razer y/o cuatrimotos en ciertas zonas que están habitadas por familias", "un amigo de mi papá estaba tuneando un Razer carisimo de París, bueno los trabajadores se le hizo fácil agarrar la peda en el Razer PRESTADO y se mataron, si aquí en CUU. neta no miden el peligro".