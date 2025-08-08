¿Panqueques en el estadio? Cerveceros los venden tras momento viral de Murphy

Milwaukee- Los Cerveceros de Milwaukee están llevando los extraños hábitos alimenticios del manager Pat Murphy a los fanáticos.

Murphy se volvió viral en una reciente entrevista por extraer un panqueque de su bolsillo del uniforme y darle un mordisco --lo compartido incluso con el reportero— mientras daba detalles sobre las diferentes formas en que mete comida entre sus ropas para comer en el dugout.

El momento ha generado todo un movimiento en Milwaukee. El club de béisbol anunció el viernes que los "Panqueques de Bolsillo de Murph" se venderán en el American Family Field durante los juegos de los domingos por el resto de la temporada, comenzando con la serie de este fin de semana contra los Mets de Nueva York.

A Murphy se le preguntó antes del juego del viernes qué pensaba de la promoción.

"Llega un poco tarde, hemos estado haciendo esto desde 2017", respondió el piloto, quien dijo que fue en aquel año cuando ocasionalmente comenzó a guardar comida en su bolsillo. "Supongo que nunca lo confesé durante una entrevista. Solían ser principalmente bagels. Tenía bagels por la mañana... Siempre tenía uno en los juegos diurnos, generalmente --un bagel, un waffle, un panqueque enrollado, algo. En los juegos diurnos, el tiempo se te escapa y necesitas algo."

Los Cerveceros no han perdido desde que Murphy sacó el panqueque de su bolsillo la semana pasada. Ostentan ahora el mejor récord en las Grandes Ligas.

El manager continuó comiendo su panqueque en la conferencia de prensa posterior al juego mientras enumeraba otros alimentos que había llevado al dugout.

"Waffles, panqueques, pizza", dijo Murphy entonces.

Luego se le preguntó cómo puede poner una porción de pizza en su bolsillo sin manchar el uniforme.

"Si es pizza fría, las doblas como un emparedado, ¿sabes a lo que me refiero?", dijo Murphy la semana pasada. "Puedes comerla durante el juego. Y luego, cuando use una sudadera con capucha, tengo el bolsillo aquí mismo, y está lleno de migas".

Los Cerveceros estarán vendiendo un "Paquete de Bolsillo Ball Four" que incluye cuatro panqueques de bolsillo y una opción para remojar, ya sea jarabe de arce o compota de fresa por 4.99 dólares.

El "Paquete de Bolsillo Doble de Pollo y Panqueques" cuesta 7.99 dólares. Como su nombre lo indica, incluye dos panqueques rellenos con pollo tierno, cubiertos con tocino picado y un chorrito de jarabe de arce.