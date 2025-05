Panda gana el premio Palm Dog 2025 en Cannes y un doble lo acepta

Cannes.- Se llama el concurso Palm Dog, pero el ganador de este viernes de la tradición anual del Festival de Cine de Cannes fue un panda.

Panda, sin embargo, es un perro pastor islandés que protagoniza "The Love That Remains", del director islandés Hlynur Pálmason. Siempre ubicada al final del festival, la ceremonia de la Palma de Oro, junto a la playa, tiene lugar un día antes del anuncio del ganador de la Palma de Oro.

La tragicómica película de Pálmason, estrenada en Cannes fuera de competición, sigue a cinco personajes, incluido Panda, a lo largo de un año tras la ruptura de un matrimonio. Panda está omnipresente, forma parte integral de la familia en pantalla y es el centro de la película. Panda, que conserva su nombre en la película, es la perra de Pálmason y protagoniza la película junto a sus hijos en la vida real, lo que podría explicar su galardonada actuación.

Aunque lamentablemente Panda no pudo estar presente para recoger el premio, un perro local parecido a él sí estuvo presente para recoger el codiciado collar junto con uno de los productores humanos de la película. Panda sí hizo una aparición virtual con un video de aceptación, durante un viaje en coche por Islandia. Reemplaza a la ganadora del año pasado, Kodi, de "Dog on Trial".

Los premios de este año marcaron el 25.º aniversario de este evento tan querido. El fundador de Palm Dog, Toby Rose, explicó que ha tenido una repercusión mayor de la que imaginaba, convirtiéndose en una cita obligada en Cannes.

“Aquí honramos a los animales de cuatro patas para que puedan disfrutar un poco de su momento antes de que lleguen los grandes vestidos y los esmóquines”, dijo Rose.

Otros premios incluyeron el premio "Momento Mutt", por robarse la escena. Este premio fue otorgado a un perro salchicha de pelo largo y a un rottweiler por sus papeles en el atrevido drama BDSM de motociclistas "Pillion", protagonizado por Alexander Skarsgård y Harry Melling. La escena en cuestión muestra a los dos amantes de la película llevando a sus respectivos perros a una cita nocturna.

En una declaración de agradecimiento, el director Harry Lighton describió el "atractivo sexual puro" de Hippo, el perro salchicha, y dijo que ella es la verdadera dominante en "Pillion".

Finalmente, el gran premio del jurado recayó en la mística odisea española «Sirât», para Pipa, un terrier Jack Russell, y Lupita, un cruce de podenco. La historia sigue a un padre que busca a su hija por el desierto, acompañado por su hijo, Pipa y Lupita.

La protagonista, Jade Oukid, estuvo presente para recoger el premio junto al director Oliver Laxe. Le contó al público que Lupita era su propia perra, quien lamentablemente falleció poco después del rodaje. Tras la función, Rose añadió que Lupita sería inmortalizada con este premio: «Estábamos tan felices de poder celebrar una vida tan corta».

El Palm Dog ha visto a muchos invitados famosos recoger sus premios en persona. Quentin Tarantino acudió en persona a recoger el premio en 2019, cuando Brandy, la pitbull de "Once Upon a Time... in Hollywood", ganó. Y, en 2021, Tilda Swinton asistió a la ceremonia para recoger el premio cuando sus tres perros, Rose, Dora y Snowbear, ganaron el premio por sus papeles en "The Souvenir II" de Joanna Hogg.

Algunos perros se han convertido en pequeñas celebridades por derecho propio, incluido Messi de “Anatomía de una caída”.