'Otra víctima que no lee'; pide sillón por Temu y le llega imagen impresa

Ciudad Juárez.– Pedir cosas por internet, especialmente cuando se trata de plataformas de comercio originarias de Asia, exige tener que leer muy bien las descripciones con mucho cuidado, y es que si no se hace se corre el peligro de llevarse desagradables sorpresas después de esperar por semanas a que llegue el paquete.

Eso fue justo lo que le ocurrió a una mujer, quien compartió en TikTok su historia cuando pidió un sillón a través de la plataforma Temu, pero nunca imaginó que lo que le llegaría no es lo que ella esperaba.

Y es que al momento de llegar la paquetería seguramente esperaba una caja grande, pero su sorpresa llegó cuando descubrió que se trataba de solo una pequeña bolsa con una imagen impresa del sillón, lo que desató risas y burlas.

El video pronto generó cientos de comentarios, donde usuarios destacaron que la culpa no es de la plataforma, sino del cliente que no lee bien todas las especificaciones del producto:

"El problema no es Temu , el problema es el consumidor que no lee las especificaciones del producto y solo se dejan llevar por la imagen que les muestran", "me topo con eso a diario ....hay anuncios de artículos con precio, colores, medidas etc...y la gente pregunta y pregunta siempre ...parece que no tienen ojos por Dios", "NO SABEN LEER AHI DICE ALUMINUM "!WALL ART!" temu cumplio la culpa es de la gente q no lee y solo mira las imágenes".