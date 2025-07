Organiza fiesta de cumpleaños a su hijo, invita solo a la familia y no llegan

Ciudad Juárez.– Las fiestas de cumpleaños son para compartirse con algunas de las personas más queridas, desde amigos, compañeros de trabajo o incluso familiares, aunque a veces estos últimos sean quienes fallen en el momento más importante. Eso fue lo que descubrió una mujer que organizó una fiesta de cumpleaños para su hijo Mateo, luego de que decidió invitar a solo familiares al evento, sin embargo, no llegaron a la hora pactada, por lo que todo el evento tuvo que iniciar con solo tres personas presentes y ni un solo niño.

El video del momento fue compartido a través de TikTok, donde cientos de personas se solidarizaron con la situación del pequeño, quien tuvo que pasar las primeras horas de su cumpleaños completamente con la ausencia de niños.

De acuerdo con la autora del clip, contrató un show para todos los invitados, pero al ver que no llegaban y ya había pasado más de una hora de tiempo, tuvieron que iniciar con solo el cumpleañero presente.

El video pronto se llenó de comentarios de apoyo e incluso otras mujeres contaron sus experiencias similares.

"Invite a mi familia casi 40 personas a la fiesta y bautizo de 1 añito de bebé y sólo vinieron 5 personas, mi esposa invitó a la de ella y llegaron 70", "dicen que los peores enemigos SON LA PROPIA FAMILIA", "Yo hice mi baby shawer con 40 invitados y fueron 3, con mis hormonas a tope me he he a llorar porque yo había hecho la decoración los postres, las tartas, la comida de sal y me gasté mucho dinero 😰 la gente con tal de no dar un regalo prefiere inventar excusas y no ir", "a próxima vez invita tus vecinos oh amiguitos del kinder pero no a tu familia créeme ke asistirán todos puntualitos".