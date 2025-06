Organiza cumpleaños con temática de Candy Candy a su mamá y rompe en llanto

Ciudad Juárez.– Las celebraciones de cumpleaños son ahora de las fiestas más comunes para los niños. Sin embargo, para muchos abuelos o padres, este festejo fue sencillamente imposible ante las condiciones económicas adversas que se vivían en el país, por lo que miles nunca supieron lo que se sentía ser consentidos con uno de estos momentos.

Pero una joven no se quiso quedar con las ganas de hacer feliz a su mamá, quien es fanática de la clásica serie animada Candy Candy, y puso manos a la obra para sorprenderla preparándole una fiesta de cumpleaños con este personaje como temática principal. El video de la reacción de la madre pronto se hizo viral en TikTok, plataforma en donde se compartió la grabación.

En el video se puede ver el momento en que la mujer, casi al borde de las lágrimas, llega a su fiesta y observa con gran detalle su pastel de Candy Candy, el mantel del personaje, el fondo para fotos e incluso los gorritos para fiesta. El detalle de su hija la llenó de emoción y pronto generó cientos de comentarios en las redes sociales.

"Yo no vi a una mamá. Vi el corazoncito de una niña pequeña siendo sanado", "mi hija me festejo mi cumpleaños el 27 de marzo del 2022 nunca había tenido una festa de cumpleaños, ella con sus manitas hizo el pastel,fue el mejor pastel que eh probado en mi vida, mi hija falleció en Junio 25 del 2022", "Mi mamá nos contaba lo mucho que le gustaba candy candy y que quería que la viéramos con ella pero no había discos o algo por el estilo que se encontraran fácilmente así que mis hermanos y yo hicimos lo posible por encargar unos discos de toda la serie y se los dimos de regalo de cumpleaños", fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios.