'Odio a los mexicanos'; estadunidense ataca a joven en Disney por hablar español

Los ataques de odio en contra de personas que hablan una lengua diferente al inglés en Estados Unidos se han vuelto algo muy común y visibilizado gracias a las redes sociales, donde se suelen compartir estas grabaciones poco tolerantes. Como este último caso, donde una joven, al parecer de origen mexicano, sufrió el ataque racista por parte de una mujer estadunidense durante su visita a Disney por hablar español.

El video casuó indignación en redes sociales pues la joven mexicana expone a su agresora en el video, donde mientras graba a la mujer estadunidense gritarle de cosas por hablar español, la joven de defiende.

En el video, se ve a la joven grabar a la mujer estadunidense en el interior de uno de los baños del parque de diversiones de Disney, donde exhibe que tras haberla escuchado hablar español, la extranjera hace comentarios racistas sobre ella.

"Estoy en Disneylandia y esta señora me escuchó hablar español y me llamó una maldit* mexicana, repite lo que dijiste", expone la joven en redes sociales. Mientras tanto, la mujer estadunidense no mira a la cámara hasta que explota contra la joven, exigiéndole que hablara inglés por "estar en América"

En la discusión, la joven mexicana se defiende al decir que la mujer estadunidense no podía prohibirle hablar español y que Estados Unidos "no era su país"

"Tú no eres nadie para decirme que este es tu país y qué idioma yo tengo que hablar y no es mi culpa que no seas bilingüe", responde la joven mexicana. Ante esto, la mujer extranjera agregó que por ser "americana y blanca" podía decirle a la joven que tenía que hablar inglés a lo que la mexicana respondió que "su comentario era racista".

Tras esto, la mujer estadunidense explotó diciendo que "no le importa porque odia a los mexicanos", generando indignación en redes sociales.