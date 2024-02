Novia destroza departamento de su novio por no recibir regalo de San Valentín

Una mujer se hizo viral en redes sociales luego de destrozar el departamento y las pertenencias de su novio, luego de que él no le regaló nada el pasado 14 de febrero con motivo de San Valentín.

A través de X, antes Twitter, se hizo viral un video que ya había sido compartido en Reddit en el que una mujer confesó haber destrozado el departamento de su pareja y esto incluye algunas de las pertenencias como almohadas y cobijas, así lo presumió en redes luego de asegurar que fue su venganza por no haber recibido ningún obsequio con motivo del Día del Amor y la Amistad. Ahora, ofrece sus servicios de destructora para las mujeres que necesiten apoyo para cobrar venganza.

"Porque mi amigo me dijo que lo publicara en Twitter, así que Señoras: si no les regala nada para el Día de San Valentín deben LLAMAR AL 1800-THATGIRL. Me especializo en destrozar hogares ya sea tu papá, tu novio o ella. ¡hombre! ¡Hacemos el trabajo o te devolvemos el dinero garantizado!", se lee en el tuit viral.

En la toma se ven las cabeceras de las camas rotas y con el relleno botado por todos lados; asimismo, en las alfombras se ven manchas que podrían ser pintura o maquillaje. Pero lo más caótico ocurrió en la cocina, donde se alcanza a ver el refrigerador con la puerta del congelador abierta y con un regadero por todos lados.