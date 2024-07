Novia desata polémica por rostro devastado; redes aseguran él llegó borracho

La boda es uno de los momentos más importantes para una pareja que ha decidido dar el siguiente paso en su relación. Sin embargo, en el caso que hoy te vamos a contar, al parecer fue todo lo contrario, pues gracias a un video compartido en TikTok se puede ver a una novia con el rostro devastado en pleno altar mientras que su pareja luce aparentemente en estado de ebriedad.

En el video que se ha viralizado se puede apreciar a la pareja y a su familia dentro de la iglesia pero llama la atención la poca emoción y felicidad que muestra la recién pareja de casados pues aparentemente no todo es miel sobre hojuelas. Aquí te compartimos el incómodo y viral momento.

​Fue a través de la cuenta de TikTok de la usuaria -@lupitaherreraoax- que el video, ahora viral, se compartió donde se muestra a los novios y a dos integrantes de su familia en el altar dentro de la iglesia en lo que parece ser el final de la ceremonia religiosa donde se llevó a cabo la unión de la pareja.

En el material audiovisual se puede ver a la novia posar junto a dos personas más, aparentemente los padres de alguno de los dos, para tomarse las clásicas fotografías al final de una ceremonia como lo es una boda.

El rostro de la novia es algo que llamó la atención de los internautas, pues la mujer luce una expresión desencajada y triste en el que debería ser uno de los días más felices de su vida. Por otro lado, se puede ver al novio en un estado aparentemente etílico pues se puede ver que no puede mantenerse en pie por lo que ella lo abraza para que no se vaya a caer; incluso en el video la usuaria que lo compartió asegura "borrachito, pero cumplió".

En el clip destaca la tristeza de la joven novia quien únicamente abraza a su ahora esposo y observa a la cámara con la mirada perdida. Tras hacerse viral el material en redes sociales, los internautas no tardaron en reaccionar al recomendarle a la joven que salga de esa relación pues consideran que no le conviene.

"Corre muchacha, corre y no te detengas, esa vida no la merece nadie"; "La chica con cara de querer llorar"; "La cara de impotencia de la chica, lo que debió ser el mejor día de su vida"; "A mí me sorprende que el padre aceptara casarlos, no soy tan católica pero es un compromiso muy grande al igual que un juez no te casa por el civil en ese estado como es posible que el padre los casará"; "Corre hermosa no te espera nada bueno".

Mira aquí el controvertido video de una pareja en plena boda con el rostro triste: