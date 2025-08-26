Noruego se lleva carrito de supermercado de Ciudad Juárez 'porque los regalan'

Ciudad Juárez.- Un hombre, presuntamente de nacionalidad noruega, se llevó un carrito del Bodega Aurrera, ya que pensó que los regalaban.

A través de TikTok se compartió un video que muestra a la persona con su carrito de supermercado cruzando la avenida Manuel J. Clouthier.

"Mi amigo viene de Noruega y piensa que regalan los carritos en el supermercado", se lee en la publicación.

La acción del noruego generó múltiples reacciones: "También regalan 36 horas en Babícora", "Si en Noruega se los rentan, bien sabía lo que hacía", son algunos de los comentarios.