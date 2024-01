¡No vendió todas las roscas! Revendedor dice que fue por odio

El revendedor se Costco que se hizo viral en redes sociales al defender su idea de negocio en torno a las roscas de Reyes, compartió en un video en redes sociales que no logró vender todo el producto el pasado 6 de enero.

El hombre, identificado en TikTok como Jesús y quien en días pasados grabó video para defenderse de sus “haters” y asegurar que 'trabajo es trabajo', compartió nuevamente un video en esa red social, en donde confesó que no había vendido todas las roscas.

Jesús, aseguró que le quedaban varías roscas hasta ayer, 6 de enero, cuando el año pasado, desde el 5 de enero ya había vendido todo, y atribuyó su fracaso al odio que muchas personas promovieron contra los revendedores de Cotsco en redes sociales.

“Gente la neta ya ando bien preocupado, porque la neta ya estamos a 6 de enero y el año pasado el 5 de enero ya habíamos vendido todo, la neta si me agüita porque mucha gente ha tirado mucho hate y esa gente ha hecho que lo demás no quieran comprar, y pues sí, todavía no quedan varias, nos quedan muchas y pues si me agüita mucha gente, porque vamos a perder hasta dinero nosotros, pero pues no modo, así es la vida”, explicó en hombre en el clip.

En otro video el revendedor asegura que no se pasó con el precio de las roscas y es mentira que las haya vendido en 700 o 900 pesos y que las ofertó en 500 pesos, cuando su precio real en Cotsco era de 369.

En días pasado el hombre defendió su negocio asegurando que lo que hacía no tenía nada de malo y no se explicaba por qué “les dolía tanto”.

“Me quedo pensando, por qué les duele tanto que uno revenda, si yo no gasté dinero en Navidad traté de ahorrar un poquito de dinero extra para comprar unas roscas y poder hacer poquito más de dinero”, dijo entonces.

Desde hace unos días una gran polémica se ha generado en redes sociales por el acaparamiento de roscas de Reyes y pasteles de Cotsco, pues muchos aseguran que se trata de una tienda mayorista y que es ese precisamente la razón de su existencia, mientras que otros consideran que ese almacén es exclusivo y o tendían por qué ocurrir este tipo de prácticas.