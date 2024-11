'No vale la pena'; tiktoker recomienda no comprar foto de graduación del Cbtis

Ciudad Juárez.- Terminar el nivel medio superior, ya sea en bachilleres, preparatoria, Cbtis, o cualquier otra escuela, es un gran esfuerzo que muchos consideran digno de inmortalizar con la clásica fotografía de graduación junto a compañeros y amigos.

En México, estos momentos fotográficos suelen venderse en paquetes que van desde los mil hasta los 5 mil pesos o más, lo que representa un gasto significativo. Una usuaria de TikTok recomendó no hacer esta inversión.

"No gasten su dinero. La peor compra que pueden hacer. No gasten su dinero, no lo compren, solo va a estar en un rincón de su casa", afirmó la mujer en la red social china, generando una ola de comentarios tanto de apoyo como de rechazo.

Para muchos, este es un momento que vale la pena recordar, pero para la mujer del video, la foto que realmente vale la pena es la de la graduación universitaria.

"hay vv, es que también es del CBtis 😂😂 cuando tengas el de una universidad de prestigio va a estar en la entrada de la casa", "mi hija cuando acabó la prepa no quiso porque nadie le caía bien y mejor le compré otras cosas", "pues quien enmarca algo de la cbtis jajajajaja", "mejor ese dinero gástenlo enmarcando su título en vez de tenerlo guardado en una carpeta", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.