'No te escondas'; por olvidar su cumpleaños, expone en live que sale con casado

Ciudad Juárez.– Las fechas de cumpleaños son muy importantes para muchas personas en su vida en pareja, casi tan vitales como la fecha de aniversario, por lo que olvidar este momento o que simplemente pase desapercibido es algo que muchas mujeres difícilmente pueden pasar por alto y perdonar. Al menor así lo dejó claro una mujer quien recientemente se ha hecho viral en las redes sociales.

Y es que esta señora decidió dar una lección que nunca olvidaría a su pareja, pues luego de que su "novio" olvidó celebrarle su cumpleaños 41, la enfurecida mujer originaria de Umán, Yucatán, decidió sacar su teléfono y hacer un live para expone a todo el mundo lo que estaba ocurriendo.

Los primeros segundos del video parecían ser una molestia normal por parte de la mujer, sin embargo, todo cambió cuando expuso ante todos que el hombre con el que estaba era casado, por lo que expuso ante todos la relación prohibida que mantenían oculta.

"Aquí festejando con mi amorcito, miren, me está festejando mi fiesta de cumpleaños. Mi cumpleaños número 41. El que no puede estar sin su mujer y no puede estar sin mí. Casadito, casadito, pero está conmigo", expresó la mujer mientras se grababa y enfocaba a su pareja, quien trataba en todo momento de cubrirse el rostro con una gorra.

La situación pronto generó una ola de comentarios, desde aquellos que defendieron a la mujer, hasta quienes criticaron su acción al exponer de esa manera pública una relación que el hombre no quería dar a conocer.

"En contra de la infidelidad, pero no es justo que se mete con alguien comprometido y lo comprometa así. Cuando te metes a jugar, respeta las reglas del juego", comentaron algunos usuarios.