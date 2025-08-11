'No son migrantes'; familia llega a balneario en camión de carga y se viralizan

Ciudad Juárez.– En algunas regiones del mundo, incluídas partes rurales en México, hay familias que prefieren viajar de un punto a otro en transportes de carga y no en autobuses, particularmente cuando se trata de distancias cortas donde no se requiere la comodidad y donde hay familias muy numerosas.

Ese fue el caso de la familia de un usuario en TikTok, quien compartió a través de la red social china el momento en que todos los integrantes, desde abuelos hasta nietos, llegaron a el balneario El Rollo en el estado de Morelos a bordo de un camión de carga del tipo que se usan para transportar grandes volúmenes de productos agrícolas.

"No son migrantes, es mi numerosa familia de vacaciones", escribió en autor del clip, donde más tarde se muestra a todos los miembros descendiendo del camión.

Y es que en muchas zonas, el transporte público es insuficiente o inexistente. Las rutas de autobuses pueden ser escasas o no cubrir ciertas áreas, y los costos asociados al transporte regular pueden ser altos. En estos casos, las personas recurren a medios alternativos como el transporte de carga.

Aunque esta práctica puede ser una solución práctica para muchas personas, también implica riesgos, especialmente en términos de seguridad y comodidad. Viajar en camiones de carga puede ser muy peligroso debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas.