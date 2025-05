'No me quería ver'; hijo deja plantada a su mamá en Festival del 10 de mayo

Ciudad Juárez.– El 10 de mayo en una de las festividades más emotivas y celebradas en México por el gran valor que suele darse a las mamás en el país, tanto así que muchas escuelas realizan festivales para que los hijos muestren todo ese cariño a través de presentaciones de canto, baile o cualquier otro talento.

Sin embargo, a veces lo que se supone que sería un momento de felicidad y orgullo para las madres, una señora pasó un momento amargo después de que asistió al evento preparado en una secundaria para ver a su hijo actuar, pero el joven no llegó, por lo que la mujer quedó "plantada" en el sitio.

De acuerdo con mamá, quien reaccionó con gran tristeza, la ausencia de su hijo se debió a que su padre, con quien ya no tiene una relación de pareja, influyó para que el joven no asistiera o simplemente le negó el permiso.

"Si es ustedes le preguntan a mi hijo, él va a decir que no quiso ir, que no quiso participar, que no me quería ver, que no tienen mamá", contó la mujer, quien además agregó que tiene tres años sin convivir con él debido a que el padre es quien vive con ellos. "No sé cuál es la verdad que él conoce", agregó la joven madre.