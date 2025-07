'No me dejaron salir'; mujer denuncia acoso de guardias en Aurrera Chihuahua

Chihuahua.– El robo hormiga es un tipo de hurto sistemático y de pequeña escala, caracterizado por la sustracción continua de bienes o productos en cantidades reducidas, de manera que muchas veces pasa desapercibido. Aunque las pérdidas individuales suelen ser mínimas, su acumulación a lo largo del tiempo puede representar un daño económico considerable para empresas, negocios o instituciones, de ahí que en muchas ocasiones las tiendas tomen medidas extremas para protegerse de este delito, incluso si en algunas ocasiones pueden exagerar o violentar los derechos de sus clientes.

Y es que esto último fue lo que consideró una mujer en una tienda Aurrera en la ciudad de Chihuahua, quien a través de la red social TikTok expuso lo que consideró un claro atropello a sus derechos cuando notó que varios guardias "la estaban siguiendo" dentro del establecimiento.

En una historia dividida en cinco clips, la mujer expuso la manera en que los trabajadores, según relató, la siguieron dentro de la tienda y posteriormente en las cajas de autocobro la acusaron de haber marcado menos artículos de los que llevaba, situación que aseguró se trataba de una falsa acusación de todo.

El problema escaló a tal punto que cuando la mujer se disponía a salir del establecimiento, el personal de la tienda "me cerró la puerta y no me dejaron salir", a menos de que la cliente mostrara su bolsa para ver que sí había pagado todos los artículos que llevaba. En el último de sus clips se puede observar incluso cómo algunos empleados toman su bolso y comienzan a revisarlo, situación que internautas notaron y consideraron que era completamente ilegal.

Cabe recordar que en México, un guardia de seguridad no tiene facultades legales para revisar el bolso personal sin consentimiento. Hacerlo podría considerarse una violación a los derechos constitucionales, particularmente al derecho a la privacidad y a la intimidad personal.

"A mí me pasó una vez, iba caminando, estaba en walmart, y un chavo me vio y no se me despegaba. yo seguía viendo la ropa. Se acerca y me dice, va a pagar la camisa q lleva puesta. Volteo y le digo: perdón?, y me dice, me permites checar la etiqueta?. Me empecé a reír y le digo: hay mijo, checale, es del tianguis. se acercó a mi, se asomo a la etiqueta y se fue", comentó una usuaria en el video que suma ya más de 100 mil reproducciones.