No es tu internet: Facebook sufre caída
Ciudad de México.- Usuarios de Facebook reportaron la caída de la red social la tarde de este lunes.

Los usuarios comenzaron a dar a conocer las fallas mediante la plataforma Downdetector.

Los internautas comenzaron a reportar que había serios problemas con la conexión del servidor de Facebook, con 32 por ciento; luego de problemas con la aplicación misma con 28 por ciento y finalmente la más alta con 40 por ciento en publicaciones.

Hasta el momento no se han dado a conocer las posibles causas de los problemas que está presentado Facebook.

