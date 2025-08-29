Niños de 7 y 13 años ultimados junto a su mamá, la influencer Esmeralda FG

Jalisco.- La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la identidad de las víctimas encontradas sin vida el pasado 22 de agosto en una camioneta abandonada en la colonia San Andrés, Guadalajara. Entre las víctimas se encuentra la influencer Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en TikTok como Esmeralda FG, junto a su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años, y sus dos hijos menores, Gael Santiago, de 13 años, y Regina, de 7 años.

El hallazgo de los cuerpos, que tuvo lugar en una camioneta Ford Ranger gris en la calle Jorge Delorme, ha generado indignación y conmoción tanto en la comunidad local como en las redes sociales. Esmeralda FG, de 32 años, era una creadora de contenido con más de 22 mil seguidores en su cuenta de TikTok (@esmeraldafg222), donde compartía videos sobre su estilo de vida lujoso, incluyendo ropa de diseñador, viajes y autos de alta gama, además de contenido familiar con sus hijos.

La investigación preliminar de la Fiscalía, encabezada por el vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, apunta a que el crimen ocurrió en el taller mecánico “La Araña”, ubicado en la Avenida Ejido, donde se encontraron indicios balísticos y manchas de sangre. Las autoridades descartan que la actividad digital de Esmeralda esté relacionada con el móvil del crimen, y centran sus pesquisas en las actividades comerciales de su esposo, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y al cultivo de jitomate en Michoacán, de donde la familia era originaria.

Las autoridades continúan investigando para esclarecer este trágico multihomicidio.