Niño devuelve celular perdido y recibe 'lluvia' de billetes en el Indios-Dorados
Chihuahua.- Un acto de honestidad protagonizado por un menor de edad durante la Gran Final de la Liga Estatal de Beisbol entre los Dorados de Chihuahua e Indios de Ciudad Juárez ha conmovido a miles de aficionados.

En el Estadio Monumental de Chihuahua, un niño encontró un celular perdido en las gradas y, en lugar de quedárselo, corrió a entregarlo al sonido local para que se anunciara y se devolviera a su dueño.

El gesto no pasó desapercibido. Los asistentes al encuentro, emocionados por la integridad del pequeño, lo ovacionaron de pie, reconociendo su noble acción. Pero la sorpresa no terminó ahí: los aficionados decidieron recompensar al menor con dinero en efectivo.

En un video que se ha viralizado, se observa al niño recolectando billetes en su gorra, visiblemente emocionado y celebrando el reconocimiento.

