Niño alcanzado por un rayo en Central Park de NY dice que se siente afortunado

Nueva York.- Un chico de 15 años dice que se siente “bastante afortunado” después de ser alcanzado por un rayo en Central Park el jueves mientras una ronda de tormentas eléctricas azotaba la ciudad de Nueva York.

Yassin Khalifa, un estudiante de segundo año de secundaria, dijo a WABC-TV que estaba en el parque con amigos disfrutando de un picnic cuando de repente llegó la tormenta.

“Me apoyé en un árbol y les dije: ‘Oh, muchachos, vamos a capear el temporal’, lo que en retrospectiva quizás no haya sido la mejor idea”, dijo Khalifa.

Khalifa declaró que quedó inconsciente durante varios minutos. Crystal Mateo, de 17 años, declaró al New York Times que presenció la escena y vio a los amigos de Khalifa pidiendo ayuda desesperadamente e intentando reanimarlo.

"Daba miedo", dijo. "Estaba llorando".

Khalifa declaró a WABC que estaba consciente cuando lo trasladaron en ambulancia a un hospital, donde recibió tratamiento por quemaduras en el cuello y la pierna. Khalifa añadió que se espera que se recupere por completo.

“Parece que tuve mucha suerte, porque mi columna estaba justo contra el árbol y no sufrí daños en los nervios. Así que no he perdido ninguna función motora”, dijo Khalifa. “Estoy muy contento por eso”.

Los rayos matan a unas 30 personas al año en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Sin embargo, los impactos no suelen ser mortales. Alrededor del 90 % de las personas heridas por un rayo sobreviven.