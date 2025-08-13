Niña se cuelga de camioneta para pedir dinero, cae y la atropellan

Baja California.- Un niña de 7 años fue atropellada luego de que se colgó de una camioneta para pedir dinero en el Puente Internacional de San Ysidro de Tijuana.

A través de redes sociales se compartió un video que muestra que la menor estaba en el estribo del vehículo, el cual iba avanzando a baja velocidad cuando se soltó y tropezó.

Tras caer, las ruedas traseras de la camioneta aplastaron la pierna de la niña. La atropellada era parte de un grupo de personas que piden dinero en el puente internacional.

Las autoridades de la garita detuvieron al conductor de la camioneta, quien enfrentó responsabilidades por haber arrollado a la niña que se colgó de su vehículo.

La niña solo presentó contusiones por la caída y no requirió ninguna atención médica especializada.