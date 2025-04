'Navaja salió disparada a mi cara'; joven casi muere por un extractor de jugos

Ciudad Juárez.– La muerte puede llegar a cualquier hora y en cualquier lugar, incluso haciendo actividades sencillas en nuestro hogar. Y es que una joven en TikTok se ha vuelto viral en las últimas horas después de que denunció la manera en que casi no la cuenta cuando hacía un jugo en su cocina.

De acuerdo con la usuaria Andi Martínez, todo comenzó cuando tras una semana de haber comprado un extractor de juegos en Amazon de la marca T-Fal, una de las navajas de este aparato salió expulsada por la fuerza del motor y rebotó sobre su cara, lo que le ocasionó una enorme cortada que mereció algunas suturas.

La joven contó que cuando compró el aparato se dedicó a leer con cuidado las instrucciones de suo y todo había transcurrido con normalidad al momento de hacer sus juegos, pero todo cambió cuando en una ocasión puso un trozo de jengibre en el extractor y este explotó de la nada.

"La máquina se empezó a agitar, tronó muy feo. De un segundo a otro yo ya estaba en el piso sangrando. La tapa salió volando y la canasta de adentro que es como un colador de acero inoxidable se había tronado, haciendo unas navajas y salió disparada con un chorro de fuerza hacia mi cara", contó la afectada.

Finalmente, la chica llamó a todos a tener precaución con ese tipo de aparatos y pidió no comprar productos de esa marca. De inmediato usuarios reaccionaron al video y algunos señalaron que el problema fue que no supo cómo usar el extractor, pues aseguraron que el jengibre es muy duro y no era apto para un motor con fuerza muy limitada.

"Quién mete jengibre en licuadoras de menos de 600w de potencia 😅?", comentó un internauta, lo que desató un debate sobre este tipo de electrodomésticos.