Muñeca poseída se mueve en transmisión en vivo de ‘Hoy’

Durante el programa "Hoy", se vivió un inquietante episodio que dejó a conductores, equipo de producción y audiencia perplejos. Durante una transmisión en vivo, una muñeca conocida como la "muñeca de tumba" se movió inexplicablemente, causando un gran revuelo tanto en el estudio como entre los espectadores.

El evento ocurrió en medio de una de las secciones habituales del programa, donde la muñeca estaba colocada como parte del decorado. Inicialmente, nadie en el estudio se percató del movimiento.

El invitado de la sección que estaba presentando Tania Rincón y Raúl Araiza estaba explicando el origen de las llamadas muñecas de panteón cuando inesperadamente una personas de la producción de Hoy dice que la muñeca se movió, en ese momento los conductores se quedaron quietos en expectativa de los hechos tratando de entender qué había ocurrido.

El video del aterrador momento fue compartido en las redes sociales de Hoy, donde internautas reaccionaron al hecho paranormal, algunos señalaron que en los programas no deben invocar a los demonios, y que lo ideal sería no mostrar eso a los televidentes, mientras que otros usuarios no creyeron en el hecho y aseguraron que alguien la movió.

El suceso ha sido ampliamente discutido en plataformas digitales, donde los espectadores han compartido sus opiniones y teorías al respecto.