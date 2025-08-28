Mujer se transforma en Bad Bunny con maquillaje

Ciudad de México.- La creatividad no tiene límites y en redes sociales eso se confirma a diario. Esta vez, una usuaria logró transformarse en Bad Bunny con una técnica de maquillaje que ha dejado boquiabiertos a miles de internautas. Desde el peinado icónico hasta los tatuajes faciales, la recreación del rostro del reguetonero puertorriqueño es tan precisa que muchos la han calificado como “impresionante”.

El video, compartido en TikTok e Instagram, muestra todo el proceso paso a paso, lo que ha generado aún más admiración por el talento detrás de la transformación.

La publicación ya suma miles de reproducciones y comentarios, donde se celebra no solo el parecido, sino el ingenio y dedicación que requiere lograr ese nivel de caracterización.

Usuarios destacan cómo el fenómeno Bad Bunny ha trascendido la música para convertirse en un ícono cultural que inspira desde el escenario hasta el espejo.

La artista detrás del maquillaje ha sido reconocida por su habilidad para capturar la esencia del cantante, convirtiendo su rostro en una obra viral que mezcla arte, fandom y tendencia.