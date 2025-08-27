Mujer pide compensación a Surcorea por su adopción forzada en Francia en 1984

Seúl.- Una mujer de 52 años que fue adoptada por una familia francesa en 1984 sin el consentimiento de sus padres biológicos solicitó una compensación al gobierno de Corea del Sur, citando cómo las autoridades de ese momento la documentaron fraudulentamente como huérfana a pesar de que tenía una familia.

La rara petición presentada por Yooree Kim se produjo meses después de que la comisión de la verdad de Corea del Sur la reconociera a ella y a otros 55 adoptados como víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos orígenes infantiles falsificados, registros perdidos y fallas en la protección infantil.

Su caso se destacó el año pasado en una investigación de Associated Press en colaboración con FRONTLINE (PBS) . La investigación reveló que el gobierno de Corea del Sur, países occidentales y agencias de adopción colaboraron durante décadas para entregar unos 200 mil niños coreanos a padres en el extranjero mediante métodos cuestionables o manifiestamente inescrupulosos.

Sus historias han desencadenado un ajuste de cuentas que ha sacudido la industria internacional de la adopción, que se asentó en Corea del Sur antes de expandirse a nivel mundial. Presionado por los adoptados, el gobierno de Seúl inició una investigación y cientos de personas presentaron sus casos para su revisión.

Choi Jung Kyu, abogado de Kim, afirmó que su demanda administrativa, presentada al amparo de una disposición poco utilizada de la ley de compensación estatal, sería revolucionaria si prospera. Añadió que podría sentar un precedente para que otros soliciten una indemnización sin tener que soportar largos y complejos juicios contra el estado que rara vez prosperan.

Cualquiera que sea el resultado, está siendo observado como un indicador de cómo el gobierno evalúa su responsabilidad por las prácticas dudosas que empañaron el programa de adopción de Corea del Sur, que alcanzó su punto máximo en los años 1970 y 1980.

El Gobierno se enfrenta a llamados a asumir responsabilidad

El gobierno nunca ha reconocido la responsabilidad directa por las prácticas de adopción pasadas y aún no ha actuado según las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Tras una investigación de casi tres años, la comisión concluyó en marzo que el estado es responsable de facilitar un programa de adopción plagado de fraude y abuso, impulsado por los esfuerzos para reducir los costos de la asistencia social. Instó al gobierno a presentar una disculpa y desarrollar planes para abordar las quejas de los adoptados.

El Ministerio de Justicia tiene técnicamente cuatro semanas para decidir sobre la solicitud de Kim, pero nada le obliga a cumplir ese plazo. Su petición, presentada el 21 de agosto, no especifica una cantidad, por lo que el gobierno debe proponer una suma adecuada. Choi también se reserva el derecho de presentar una demanda civil contra el estado.

“¿Cómo podremos siquiera empezar a cuantificar los daños que sufrió?”, preguntó Choi.

Kim declaró a AP el miércoles que su adopción, reconocida como ilegal por la comisión, equivalía a un secuestro y desaparición forzada. Corea del Sur cometió la mayor parte del delito, afirmó, porque avaló las adopciones por intermediarios de padres occidentales que nunca habían visitado Corea del Sur.

Fue, dijo, “una venta de niños patrocinada por el Estado”.

Recuerdos insoportables

Kim tenía 11 años cuando ella y su hermano menor fueron enviados por Holt Children's Services, una agencia de adopción coreana, a una pareja en Francia.

Tras el divorcio, la madre de Kim, que vivía en la pobreza, colocó a los niños en un orfanato para que al menos pudieran comer, una práctica común en aquella época. Afirma que nunca dio su consentimiento para su adopción y que solo lo descubrió al regresar al orfanato y descubrir que habían desaparecido. El padre de Kim también afirmó que nunca supo que sus hijos estaban siendo dados en adopción y que nunca dio su consentimiento.

Kim recuerda haber sufrido abusos físicos, verbales y sexuales en su hogar adoptivo, acusaciones que sus padres negaron. Un juez desestimó la denuncia que presentó contra su padre adoptivo por falta de pruebas.

Kim regresó a Corea del Sur por primera vez en 1994, pero durante años guardó rencor contra sus padres biológicos, creyendo que se negaban a aceptar la entrega de sus hijos. Esto cambió en 2022, cuando confirmó a través de los registros de residencia que ella y su hermano seguían registrados a nombre de su padre y que nunca habían sido entregados. Este descubrimiento la impulsó a exigir responsabilidades a los gobiernos y agencias de adopción de Corea del Sur y Francia.

Los documentos de adopción de Kim contienen historias contradictorias sobre cómo ella y su hermano fueron declarados elegibles para la adopción.

Uno de ellos afirmó que fueron abandonados por su tía abuela paterna, a quien Kim nunca recuerda haber conocido. Otro documento indica que la madre de Kim accedió a la adopción. Un tercero afirma que los hermanos fueron encontrados vagando por las calles y que la experiencia los endureció emocionalmente.

Las discrepancias construyeron una falsa cadena de tutela que posibilitó las adopciones, y el orfanato transfirió los derechos parentales que nunca poseyó legítimamente a Holt, que luego colocó a los hermanos con los adoptantes franceses.

La adopción de Kim fue claramente ilegal, dada la falta de consentimiento de sus padres, quienes eran fácilmente identificables, afirmó Choi. Ningún registro de Kim indica que se haya intentado contactar a sus padres. La petición de Kim también cita fallos en la selección de sus padres adoptivos. Su padre adoptivo tenía 50 años cuando recibió a los hermanos, edad superior a la establecida en aquel momento por las autoridades surcoreanas, que era de 45 años.

Holt no ha respondido a las reiteradas solicitudes de comentarios sobre el caso de Kim.

Batallas legales difíciles

La comisión de la verdad confirmó violaciones de derechos humanos en 56 de las 367 denuncias presentadas por personas adoptadas antes de suspender su investigación en abril, semanas antes de la fecha límite. El destino de los 311 casos restantes, aplazados o con una revisión incompleta, depende ahora de si los legisladores establecen una nueva comisión de la verdad mediante una ley.

El informe de la comisión tenía claras limitaciones, ya que no examinaba a fondo las estructuras de rentabilidad de las agencias de adopción, sus vínculos con fuentes de niños como hospitales ni las prácticas de los países receptores. Solo 45 de las quejas provenían de adoptados estadounidenses , lo que dejaba al mayor receptor de niños coreanos subrepresentado.

Algunos adoptados esperan usar las conclusiones de la comisión para demandar a sus agencias o al gobierno coreano. Pero otros, como Kim, han pedido al gobierno que ofrezca planes específicos de reparación sin obligar a los adoptados a acudir a los tribunales.

Choi, que representa a múltiples demandantes que han demandado al gobierno por abusos de los derechos humanos vinculados a las dictaduras pasadas de Seúl, dijo que a menudo luchan con batallas legales prolongadas ya que el gobierno frecuentemente desestima las conclusiones de la comisión de la verdad como no concluyentes o cita estatutos de limitaciones vencidos.

Incluso un pago modesto a partir de la petición de Kim tendría un peso simbólico, reconociendo la responsabilidad del gobierno y potencialmente fortaleciendo futuras demandas legales, dijo.