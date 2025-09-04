Mujer pensó que era 'la oficial' y descubre que siempre fue la amante

Ciudad Juárez.– Las relaciones sentimentales de pareja en ocasiones no salen como muchos esperan, que sea una historia de felicidad, y es que una joven en TikTok descubrió que su novio le había estado mintiendo por mucho tiempo. Todo cuando descubrió que en realidad ella no era la novia principal, sino que en realidad siempre había sido la amante.

La mujer, identificada como Anya Vila, contó a los internautas que sostuvo una relación de siete meses con un hombre que estaba en otra relación de más de cuatro años.

Durante la relación, el hombre tenía episodios en los que desaparecía, y según la mujer le daba algunas excusas como que su mamá estaba enferma y debía cuidarla, así como haber sufrido un accidente en moto y hasta que había sido víctima de robo. Todas esas excusas empezaron a despertar sospechas para Anya, quien no sabía que lo que en realidad estaba sucediendo con el supuesto “hombre perfecto”.

Pero toda la farsa creada por el hombre se derrumbó cuando la novia por más de cuatro años encontró una foto del sujeto con Anya Vila.

De inmediato, la novia oficial contactó a Anya y le contó toda la verdad sobre el hombre y su relación de varios años.

Luego de conocer la verdad, las dos mujeres decidieron confrontar al infiel, quien supuestamente aseguró que amaba a Anya, pero que no sabía cómo terminar con la otra relación, la cual, al parecer, estaba deteriorada.

“Algo que da miedo es cómo puede ser tan lindo contigo y a la vez tan falso. Ahora me pregunto si nunca me quiso o si todo fue una mentira. Al final, creo que es una lección: nada te asegura que alguien sea honesto”, dijo Vila.