Mujer le reclama a su pareja por regañar a su hija; 'tú solo eres el padrastro'

A través de redes sociales, se hizo viral un video que desencadenado una sin fin de opiniones. La grabación muestra una intensa discusión entre una mujer y su esposo, José; en el polémico clip, la mujer acusa a José de no tener derecho a regañar a la niña, ya que no es su padre biológico.

"No eres el papá, eres simplemente un padrastro", se escucha decir a la mujer molesta con José, mientras este intenta calmarla, argumentando que, a pesar de la falta de lazo sanguíneo, cumple con sus responsabilidades financieras y provee en el hogar. Sin embargo, la mujer desestima sus argumentos reiterando que él simplemente es el "padrastro".

En medio de la disputa, José reveló la falta de compromiso del padre biológico de la niña, quien aparentemente no se hace cargo de sus responsabilidades. "Hector jamás ha estado en la vida de la niña, ¿te ha dado para pañal y leche? ¿Te ha dado para colegiatura?, Es una persona irresponsable y entiende es una niña malcriada, está haciendo las cosas mal", expresó el hombre.

"No eres el papá, tienes obligación de mantenerla, de llevarla a la escuela, de comprar lo que ella necesita, porque cuando usted me conoció, usted me conoció con ella y usted lo aceptó, si la niña le hace un daño me tienes que decir a mí", dijo la mujer.

La tensión crece a medida que la discusión avanza, y José toma una decisión radical: renunciará a sus responsabilidades económicas con la menor. Esta decisión no satisface a la mujer, quien afirma que José está negándole su rol como padre, a pesar de los años de convivencia.