Mujer expone infidelidad de su pareja en TikTok y se vuelve viral

Una mujer reveló la infidelidad de su novio en TikTok mediante una llamada telefónica, y aunque él trató de justificar sus acciones y pedir disculpas, solo quedó en evidencia ante la audiencia. La relación terminó inmediatamente, sin que ella quisiera verlo nuevamente.

La práctica de exponer a personas infieles en redes sociales se ha vuelto cada vez más común, ya sea para alertar a otros o por desahogo personal. Esto fue precisamente lo que hizo la usuaria @asha_aguilar, cuyo video viral superó los 3 millones de reproducciones en cuestión de minutos. Incluso, otras mujeres comentaron que también habían sido víctimas del mismo hombre.

En la grabación de 15 minutos, la mujer le explica que no podrá verlo ese día porque saldrá con otra persona que conoció en una app de citas. Él lo toma como una broma hasta que ella le aclara: “ya vi que entre nosotros no hay exclusividad”. El hombre niega inicialmente cualquier infidelidad, pero ella le muestra mensajes que él había enviado a otra mujer, dejando claro que estaba mintiendo.

Redes

Durante la llamada, él intenta justificarse: dice que nunca hubo encuentros físicos, que solo fueron palabras y coqueteos, y admite su responsabilidad señalando que sus acciones no estuvieron bien. Sin embargo, la explicación no fue suficiente para salvar la relación.

La mujer descubrió la infidelidad tras recibir capturas de pantalla enviadas por otra chica, donde se mostraba que el hombre le coqueteaba e incluso la invitaba a salir. Al confirmar la evidencia, decidió poner fin definitivo a la relación, asegurando que la confianza se había perdido.