Mujer exige 70 mil dólares en banco por ser la esposa de Jesús de Nazaret

El Salvador.– Clientes y trabajadores de un banco en El Salvador vivieron un momento desconcertante luego de que una mujer llegó a la ventanilla de una sucursal y exigió al cajero que le entregara cerca de 70 mil dólares, según argumento la señora, porque era la esposa de Jesús de Nazaret.

El momento fue grabado por una de las personas presentes, por lo que el clip pronto reunió miles de reproducciones en pocas horas.

En el clip se puede observar cómo la señora asegura ser la esposa de Dios, por lo que avisa a todos que tienen que cumplir con sus exigencias para que le den a su hijo, y al hijo de Dios lo que les corresponde.

El momento se volvió aún más tenso cuando uno de los guardias se acercó a la mujer para pedirle que se retirara, pero esta reaccionó con violencia atacando al guardia.

En ese momento llegó otra persona de seguridad: “¿Por qué me quiere disparar? Soy la esposa de Jesús de Nazaret, no me toque”, repitió la mujer. Durante los siguientes minutos, la usuaria del banco reiteró varias veces su argumento para recibir el dinero, incluso declaró que “el mundo entero tiene que saber”.

Más tarde, las autoridades confirmaron que la mujer fue retirada del lugar. Por el momento no han confirmado si se tomarán medidas legales en su contra.