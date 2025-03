Mujer denuncia acoso en Churrería El Moro para obligarla a firmar su renuncia

Ciudad de México.– Una extrabajadora en la empresa Churrerría El Moro, una de las más populares en la Ciudad de México, se volvió viral en las últimas horas después de que a través de un video expuso cómo supuestamente sus superiores la obligaron a firmar su renuncia, incluso para lo cual hubo agresiones físicas y verbales, así como humillaciones frente a sus compañeros de trabajo y clientes presentes, según relató.

El video del momento fue compartido por la cuenta Terror Restaurantes MX a través de la red social X. En el clip se puede observar cómo una mujer toma del brazo a la extrabajadora para sacarla del sitio.

"Ayer 28 de Febrero 2025 en la sucursal “Moro Terraza Coapa”, sufrí acoso laboral y violencia laboral, querían obligarme a firmar una renuncia voluntaria a lo que me negué, porque fue injustificada, me tuvieron 2 horas hostigandome y presionándome para que les firmara. Se burlaron y me humillaron ante mis compañeros de trabajo y los comensales que estaban dentro del establecimiento. Me acorralaron entre el abogado, el representante de RH y la Distrital", compartió la afectada en redes.

En el videoclip se puede apreciar a la mujer siendo acorralada por una señora y dos hombres. Posteriormente la joven comienza pedir que no la toque después de que la señora la sujeta del brazo y no la suelta. Mientras le dice: “dame mi renuncia”.

Por su parte, la cadena de churros emitió un comunicado al respecto donde dio a conocer que ya está llevando a cabo una investigación interna relacionada con el incidente que involucra a una de sus empleadas. Según la publicación de la empresa, se están tomando medidas para abordar la situación con responsabilidad y en estricto apego tanto a la ley como a su reglamento interno.

Sin embargo, el comunicado de la empresa no convenció a internautas, quienes llamaron a un boicot a la empresa, incluso otras personas compartieron haber sido trabajadores en alguna sucursal y denunciaron el maltrato sufrido.