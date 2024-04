Mujer asegura que es feliz siendo soltera después de los 40

Muchas son las personas que están en busca de su media naranja o de aquel compañero de vida con quien compartir momentos difíciles y felices, pero para una mujer el estar en pareja no es algo que garantice la felicidad.

Por lo que a través de redes sociales se ha dado a la tarea de asegurar que ella está soltera y feliz, pidiendo que se deje de “romantizar tener pareja”.

Mujer asegura no le preocupa no tener pareja

Es a través de redes sociales en especial X (antes Twitter) en dónde una mujer se ha hecho viral después de exponer su disgusto por la idea de que estar en pareja está mal.

“Basta chicos, cortemos con romantizar que uno es feliz en pareja. Está bien no estar solo, pero eso no quiere decir que tenemos que estar en pareja. Por favor, dejadnos en paz a las mujeres solteras”

Puntualizando en que no tiene nada de malo tener pareja, pero tampoco está mal querer estar solo.

“No me preocupa no tener pareja, lo que me preocupa es que la gente cree que eso está mal. Todo el mundo te dice ‘te voy a presentar a alguien’. No está bien presionar a una persona para que tenga pareja”.

Reacciones de los usuarios

La reflexión de la joven impresionó a muchos usuarios quienes no dudaron en dejar su opinión apoyando a la joven con su idea

- Banco. Estoy soltero hace 2 años y no me desespera

- Toda la gente que conozco que esta en pareja no la veo feliz y se les ha escapado de su boca lo estresante que es estar en pareja. Por fuera se los ve mal, tal vez guardan muy adentro su felicidad y no se la muestran a alguien. Gracias a ellos, yo amo mi soltería

Aunque también estuvieron los que la criticaron por su manera de pensar

- Si gasto 6 min de su tiempo en decir que no tiene pareja y que no le importa, es porque en el fondo le recontra importa

- hacer un video de 5 minutos diciendo q no te preocupa no tener pareja me parece que te estas tratando de convencer