Muere querido comediante en una balacera

Mississippi.- El reconocido comediante estadunidense Reginald "Reggie" Carroll, de 52 años y originario de Baltimore, Maryland, murió el 20 de agosto tras ser víctima de un tiroteo en Southaven, Mississippi.

Según el Departamento de Policía de Southaven, los hechos ocurrieron en la zona de Burton Lane, donde Carroll fue encontrado con heridas de bala. A pesar de recibir atención médica de emergencia y ser trasladado a un hospital cercano, no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades han calificado el incidente como un "evento aislado" y confirmaron la detención de un sospechoso, identificado como Tranell Marquise Williams, de 38 años, quien enfrenta cargos por homicidio. Sin embargo, no se han revelado detalles sobre el motivo del ataque, y la investigación sigue en curso.

Carroll era una figura destacada en la comedia stand-up, conocido por su carisma y presentaciones en clubes y festivales de Estados Unidos, incluyendo su participación en la gira Heaven on Tour junto al comediante Katt Williams. También tuvo apariciones en programas como Showtime at the Apollo, el especial Knockout Kings of Comedy y la serie The Parkers, donde compartió escena con su amiga y colega Mo’Nique.