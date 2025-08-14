Muere querida presentadora de noticias en el día de su cumpleaños

Bogotá.- El periodismo colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alejandra Gómez, destacada presentadora caleña, quien dejó una huella imborrable en la televisión nacional. La comunicadora, de 43 años, murió el pasado 10 de agosto, coincidentemente el día de su cumpleaños, según informaron sus colegas del programa "Mañana Express" de Canal RCN, donde trabajaba.

Alejandra Gómez, nacida en Cali, Valle del Cauca, contaba con más de 15 años de trayectoria en medios de comunicación. Su carrera incluyó pasos por importantes canales como Telepacífico, CityTV, Red+ Noticias y Canal RCN, donde se destacó por su profesionalismo, carisma y cercanía con el público. En "Mañana Express", programa al que se unió a finales de 2024, se ganó el cariño de sus compañeros y televidentes gracias a su estilo humano y su compromiso con historias que conectaban con la gente común. También participó en el programa "El Lavadero" de RCN durante 2021 y se desempeñó como maestra de ceremonias en diversos eventos.

Durante la emisión de "Mañana Express" este jueves, sus colegas rindieron un emotivo homenaje, proyectando momentos destacados de su carrera y describiéndola como una “mujer sencilla, inquieta y guerrera” que siempre llevaba una sonrisa y una energía contagiosa.

Aunque las causas de su fallecimiento no han sido reveladas oficialmente, María Rojas, amiga cercana de Gómez, habló para el canal La Red Viral de YouTube, indicando que la periodista atravesaba una situación emocional difícil y recibía acompañamiento profesional. Rojas pidió respeto por la familia y solicitó recordarla por su alegría, profesionalismo y amor por su trabajo.