Modelo planea tener relaciones con 600 hombres y mujeres este año

En 2023, Annie Knight hizo noticia al confesar que se había acostado con 300 personas. Este año, la joven australiana de 26 años, planea duplicar esa cifra y alcanzar los 600 amantes.

Sorprendentemente, su madre, Karyn, apoya su inusual meta.

Sabes lo que estás haciendo”, le dijo su madre en una entrevista con Love Don’t Judge. “Quizás estás tratando de mostrar que una mujer puede tener control sobre lo que hace en su vida”.

Sin embargo, no todos son tan comprensivos con el comportamiento de Knight.

He tenido reacciones muy mixtas”, admitió. “Algunas personas han sido muy solidarias, pero la mayoría me juzga, dicen que estoy llena de ITS, que no soy segura y que soy repugnante”.

Seguridad y profesionalismo

Knight, quien tiene una cuenta en OnlyFans, asegura que toma todas las precauciones necesarias para mantenerse saludable.

Soy muy cuidadosa porque obviamente con mi trabajo tengo que serlo”, declaró. “Solo puedes filmar con creadores cuando estás limpio, hacemos pruebas completas de ITS cada dos semanas y practicamos el uso de protección”.

La creadora de contenido erótico también ha heredado la perspectiva feminista de su madre, y cuestiona los dobles estándares en torno al comportamiento sexual de hombres y mujeres.

¿Cuál es la diferencia entre un hombre que se acuesta con cinco personas en un día y una mujer que hace lo mismo?”, se preguntó Knight. “No entiendo por qué cuando un hombre lo hace, lo celebran y lo llaman leyenda, pero cuando una mujer lo hace, nos llaman nombres y nos ridiculizan. No es justo”.

Rompiendo estereotipos

Knight, quien es bisexual y ha tenido relaciones con hombres y mujeres, sigue rompiendo estereotipos sobre la sexualidad femenina.

Tras alcanzar su meta de 300 personas el año pasado, inicialmente quería aumentar su cuenta a 365 en 2024. Sin embargo, casi alcanzó ese número en junio, lo que la llevó a establecer una nueva meta de 600 amantes para este año.

Hasta ahora, Knight ha tenido encuentros sexuales con personas de 11 países diferentes.

Apoyo y crítica

El apoyo de su madre ha sido un pilar importante para Knight, pero la joven reconoce que enfrenta críticas constantes. A pesar de esto, continúa adelante con su misión de vivir su vida bajo sus propios términos y desafiar las normas sociales.

Knight espera que su historia inspire a otras mujeres a tomar control de sus vidas y su sexualidad sin miedo al juicio.

Es hora de que dejemos de juzgar a las mujeres por su vida sexual y empecemos a celebrar su libertad y elección”, concluyó.