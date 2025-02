¿Misterio resuelto? Admite ser autor de ojos saltones de Oregón

Foto: Associated Press

Oregon.- Un residente de Bend, ciudad del centro de Oregon, afirma ser la persona que está detrás de algunos de los ojos saltones que han aparecido en esculturas de la ciudad en los últimos meses y que han provocado un fenómeno viral ampliamente difundido por los medios de comunicación.

Jeff Keith, fundador de una organización sin fines de lucro con sede en Bend llamada Guardian Group, que trabaja para combatir la trata de personas, dijo este viernes que utilizó cinta adhesiva para colocar ojos saltones en dos esculturas. Afirmó que ha realizado bromas similares en otras esculturas de Bend antes, como adornarlas con faldas hawaianas y guirnaldas, y que estas sirven como un respiro del desgaste emocional de su trabajo.

“Es un espacio para mí para lidiar con cosas bastante pesadas”, le dijo a The Associated Press, señalando que muchas de las víctimas de trata con las que ha trabajado han pasado por “traumas inimaginables”.

La ciudad compartió fotos de las instalaciones de ojos saltones en las redes sociales a principios de diciembre, indicando que los adhesivos pueden dañar el arte. Una foto muestra ojos saltones colocados en una escultura de dos ciervos, que Keith describió como su obra, mientras que otra los muestra adheridos a una esfera. Los funcionarios de la ciudad en ese momento dijeron que ocho esculturas fueron afectadas y que costó 1.500 dólares remover los ojos saltones.

Las publicaciones en redes sociales provocaron una cascada de comentarios, y muchos usuarios dijeron que les gustaban los ojos saltones y que la ciudad no debería gastar tiempo y dinero en quitarlos. La publicación y sus comentarios fueron cubiertos por medios de comunicación, e incluso aparecieron en un segmento del programa “The Late Show with Stephen Colbert” de CBS.

Keith dijo que no esperaba que sus travesuras recibieran tanta atención y que fue a las oficinas de la ciudad para ofrecer pagar por cualquier daño. La ciudad no respondió el viernes a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

La directora de comunicaciones de Bend, Rene Mitchell, le dijo a The Associated Press el mes pasado que la ciudad lamentaba que su publicación hubiera sido malinterpretada. Dijo que no había intención de ser “severos” y que las publicaciones tenían como objetivo concienciar sobre el daño que los adhesivos pueden hacer a la colección de arte público de la ciudad. La ciudad había comenzado a tratar algunas de las piezas de arte, dijo, que están hechas de diferentes tipos de metal, como bronce y acero.

Keith, quien ha vivido en Bend durante casi dos décadas, dijo que también espera que sus bromas aporten algo de humor y alegría a la vida cotidiana de las personas.

“Creo que lo más importante para mí es, simplemente, provocar una risa”, dijo. “Cuando llego a estas rotondas y veo a las familias riéndose, como riéndose histéricamente de esto, me hace pasar un buen rato”.