Miles de personas se lanzan toneladas de tomates en la 'Tomatina' en España

Buñol.– Miles de personas de todo el mundo en busca de una emoción única y desordenada pasaron una hora salvaje lanzándose montones de tomates demasiado maduros durante la celebración de la “Tomatina” en España el miércoles.

La madre de todas las batallas de comida pintó de rojo intenso una calle central abarrotada en la localidad oriental de Buñol, mientras los juerguistas aplastaban, rompían y lanzaban 120 toneladas de la fruta demasiado madura. Lonas cubrían las fachadas de los edificios mientras unas 20 mil personas no mostraban piedad entre gritos y risas.

Cada prenda de vestir y prácticamente cada centímetro de piel y cabello desnudo terminó cubierto de pulpa, muchos vestidos con camisetas blancas que rápidamente se tiñeron de rosa. La música retumbante le dio al evento el ambiente de fiesta de música electrónica. Los organizadores, vestidos con camisetas verdes, abrieron lentamente un camino para que los camiones cargados con los tomates trajeran la munición.

Buñol, donde hay unos 10 mil habitantes, fue una de las localidades afectadas por las devastadoras inundaciones en el este de España desde el 29 de octubre de 2024. Por eso, el lema de este año es “Tomaterapia”.

También este año se conmemora el 80 aniversario del lanzamiento de tomates que, según la leyenda local, comenzó en 1945 para los niños del lugar. Desde entonces, la “Tomatina” ha crecido hasta convertirse en un evento llamativo que ahora atrae a una multitud internacional significativa y solo se ha cancelado dos veces debido a la pandemia.

Un partido político de izquierda respaldó una iniciativa de los residentes locales para ondear banderas palestinas y un cartel contra la campaña militar de Israel en Gaza durante la “Tomatina” de este año.

La única directriz durante el caos es aplastar cada tomate antes de lanzarlo para reducir su impacto. Aun así, algunos participantes optan por usar gafas protectoras y tapones para los oídos.

Para aquellos preocupados por el desperdicio, los organizadores dicen que los tomates se cultivan específicamente para la “Tomatina” y no son comestibles de todos modos. El suministro de este año proviene de una localidad a más de cinco horas de distancia.

Un disparo de cañón indica a los participantes que la batalla ha terminado. A medida que la adrenalina se desvanece, los fiesteros utilizan duchas comunitarias para limpiarse mientras los trabajadores limpian la papilla carmesí de las calles.