Miles de pelirrojas celebran sus mechones en un festival en Holanda

Tilburg.- La ciudad de Tilburg, en el sur de Holanda, está viviendo más color que de costumbre este fin de semana, ya que miles de pelirrojos de todo el mundo se reúnen en Holanda para un festival que se realiza una vez al año para celebrar sus mechones llameantes.

La edición 2025 del festival Redhead Days incluye música, food trucks y talleres adaptados a las necesidades particulares de los pelirrojos, desde explicaciones de maquillaje hasta prevención del cáncer de piel.

Los organizadores esperan que el evento de tres días atraiga a varios miles de asistentes de unos 80 países.

Elounda Bakker, una veterana del festival holandés con 15 años de experiencia, jugó a las cartas con un grupo de amigos pelirrojos de todo el mundo que se reúnen cada año en el festival.

“Vine principalmente por curiosidad, solo para ver cómo sería no destacar entre la multitud”, dijo Bakker, de 29 años. “Fue una primera experiencia realmente interesante y sigo viniendo porque conocí a muy buenos amigos aquí”.

El mago Daniel Hank viajó seis horas desde Alemania para unirse a las festividades, ahora orgulloso de hacer alarde del cabello que lo convirtió en blanco de acoso cuando era más joven.

“Creo que es muy fácil reconocerme porque no hay mucha gente con barba roja ni muchos chicos con pelo largo y rojo”, dijo.

El festival es gratuito y abierto a todos, excepto la foto de grupo del domingo. Ese evento está restringido a pelirrojos "naturales".

La edición de 2013 estableció un récord mundial Guinness por la “mayor reunión de personas con cabello rojo natural” con mil 672 personas posando para la foto grupal.

La tradición surgió hace dos décadas cuando el artista holandés Bart Rouwenhorst convocó a 15 modelos pelirrojas para un proyecto artístico en un periódico local. Recibió una respuesta diez veces superior a la esperada y reunió al grupo para una foto.

El proyecto recibió tanta atención que Rouwenhorst organizó una reunión similar al año siguiente y continuó supervisando el festival a medida que se expandió hasta convertirse en el evento de varios días que es hoy.

“El festival es realmente increíble porque todas las personas se parecen entre sí y se sienten como si fueran una familia”, dijo.