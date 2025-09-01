¿Miedo? Cine invita a padre y da agua bendita a quienes van a ver 'El Conjuro'

Texas.– La nueva película de la saga de "El Conjuro" ya está en cines de Estados Unidos, una cinta que promete llenar las salas de cine de miedo mientras narra una nueva aventura de Ed y Lorraine Warren.

La cinta, que está llena de presencias demoniacas en su narración, puede preocupar a algunos espectadores, para ello, un cine en Texas decidió tomar medidas e invitó a un sacerdote a sus instalaciones para entregar una botella de agua bendita, así como bendecir a quienes sientan la necesidad de recibir este regalo antes de entrar a la sala.

El video fue publicado en TikTok por la usuaria @briannajiselle, donde el clip no tardó en hacerse viral. Los espectadores incluso recibieron sus propias botellas de agua bendita para sostener durante la película y para llevar a casa. También se repartieron estampas de San Miguel Arcángel. En la tradición católica, San Miguel es considerado defensor de la fe, protector de las almas y símbolo de la justicia divina.

Aunque algunos en línea bromearon diciendo que "lo del sacerdote es solo para darle más importancia", algunos otros consideraron que sí era necesario este tipo de medidas para quienes son creyentes.